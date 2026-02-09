Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 9 February 2026: प्रदर्शन बल पाएगा, विभिन्न कार्यों में तेजी रखेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 9 फरवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 1 के लिए आज का दिन उन्नति पथ पर अग्रसर बनाए रखने वाला है. अनुभवियों की आज्ञा और सीख का सम्मान करेंगे. सहकारिता बनाए रखेंगे. निर्णय लेने में स्पष्टता बढ़ाएंगे. इच्छित लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों में गति बनाए रखेंगे. रुटीन बढ़ाएंगे. पारिवारिक वातावरण में शुभता बनी रहेगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति नियम व व्यवस्था को बनाने और उसे संचालित करने में अव्वल होते हैं. स्वतंत्र चिंतन में विश्वास रखते हैं. अन्य के अधीन कार्य करना कम पसंद होता है. आज इन्हें फोकस रखना है. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. स्मार्टनेस बढ़़़ाएंगे. वाणी व्ववहार प्रभावी रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्यगति में तेजी आएगी. करियर व्यापार पर फोकस बनाए रखेंगे. व्यवसायिक ़प्रयासों को संवारेंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ेगी. प्रदर्शन बल पाएगा. विभिन्न .कार्यों में तेजी रखेंगे. नियम निरंतरता बढ़ाएंगे. प्रबंधन पर फोकस रहेगा. जिम्मेदारी उठाएंगे. अनुकूलन बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- साथीगण सहयोगी होंगे. रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा. जरूरी बात कह पाएंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. उूर्जा बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. अपनों से भेंट मुलाकात होगी. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. नीति निरंतरता बनाए रखेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. संपर्क बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 9

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- तर्क बहस में न पड़ें. साथी की सुनें. जल्दबाजी न करें.

---- समाप्त ----