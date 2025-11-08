Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 8 November 2025: मूलांक 1 वाले विविध कार्यों को गति देंगे, लाभ पर फोकस रहेगा

नंबर 1- 8 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 1 के लिए साधारण है. आर्थिक स्थिति पर फोकस बनाए रखेंगे. अधिकारियों से तालमेल बना रहेगा. सेवा क्षेत्र में सहज रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. निजी विषयों में धैर्य रखें. परिवार के लोगों से चर्चा में विनय विवेक से काम लेंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति नैतिक रूप से मजबूत होते हैं. अपनी जिम्मेदारियों को बनाए रखते हैं. वचन व संकल्प निभाते हैं. छोटे प्रकरणों से प्रभावित नहीं होते हैं. आज इन्हें व्यर्थ संवाद व वार्तालाप पर अंकुश रखना है. त्याग भावना बनी रहेगी. संबंधों का लाभ मिलेगा. नियमितता निरंतरता बनाए रखें.

मनी मुद्रा- प्रबंधकीय कार्यों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. योग्यता के बल पर लक्ष्य साधेंगे. चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. सभी से सामंजस्य बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे. लाभ पर फोकस रहेगा. कार्य व्यापार में प्रलोभन में आने से बचेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. मितभाषी रहेंगे. गतिशीलता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में दबाव की स्थिति रह सकती है. अपना पक्ष रखने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. अन्य की इच्छा का समान करें. स्वजनों की भावनाओं को समझें. बड़ों का आदर सम्मान रखें. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. करीबियों की अपेक्षाएं अधिक बनी रह सकती हैं. भटकाव में न आएं.

हेल्थ एंड लिविंग- संवेदनशीलता रखें. व्यक्त्तित्व सामान्य रहेगा. अनुभव का लाभ मिलेगा. खानपान पूर्ववत् रहेगा. मनोबल बना रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 4 5 7 9

फेवरेट कलर- वॉइलेट

एलर्ट्सरह- हड़बड़ी न दिखाएं. तार्किकता रखें. संकीर्णता त्यागें.

