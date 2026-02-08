scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 8 February 2026: रिश्तों में सहजता रहेगी, प्रेम में सफलता पाएंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 8 February 2026: मेलजोल में पहल करते हैं. आज इन्हें पेशेवर के प्रयास बढ़ाने हैं. कामकाज पर फोकस बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार आएगा.समकक्षों से संबंध संवरेंगे.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

नंबर 9
8 फरवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सहजता से आगे बढ़ने में सहयोगी है. पेशेवर मामलों में अधिक शुभता बनी रहेगी. विविध परिणामों से उत्साहित रहेंगे. करियर व्यापार में प्रबंधन संवरेगा. सफलता प्रतिशत बढ़ेगा. विभिन्न विषयों में स्पष्टता रखेंगे. व्यक्तिगत मामलो में धैर्य दिखाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएगी. व्यक्तिगत उपलब्धियां संवरेंगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति में आत्मविश्वास भरपूर होता है. जल्दी दोस्त बना लेते हैं. मेलजोल में पहल करते हैं. आज इन्हें पेशेवर के प्रयास बढ़ाने हैं. कामकाज पर फोकस बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार आएगा.

मनी मुद्रा- सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे. कार्यगति तेज रहेगी. विस्तार पर ध्यान देंगे. पहल की सोच रखेंगे. रुटीन बेहतर होगा. हितों में वृद्धि होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. समकक्षों से संबंध संवरेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक प्रयासों में तेजी आएगी. सहकर्मियों का साथ रहेगा. संबंधों में जल्दबाजी से बचेंगे. वार्ताओं में सूझबूझ रखेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. प्रेम में सफलता पाएंगे. परस्पर खुशियों का ध्यान रखेंगे. परिजनों समर्थन रहेगा. संबंधों को निभाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

बड़प्पन से काम लेंगे, लाभ संवार पर रहेगा
सबका ख्याल रखेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा
घर में समय देंगे, विनम्रता बनाए रहेंगे
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान प्राणायाम बढ़ाएंगे
स्वास्थ्य संवार लेगा, मनोबल बढ़ेगा


हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. क्षमाभाव रखेंगे. आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8 9  
फेवरेट कलर- लाल
एलर्ट्स- नियम रखें. समय प्रबंधन बढ़ाएं. व्यर्थ दखल से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement