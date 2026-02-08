Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 8 February 2026: बड़प्पन से काम लेंगे, लाभ संवार पर रहेगा

नंबर 8

8 फरवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए आज का दिन नवसंभावनाओं का कारक है. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. हितलाभ बढ़त पर बनाए रखेंगे. सभी मामलों में सहयोग का भाव रहेगा. आर्थिक प्रयास बल पाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान रहेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. समकक्षों की मदद प्राप्त होगी. व्यापार हितकर रहेगा. उधार से बचेंगे. अनुशासन अनुपालन रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति अनुभव के धनी होते हैं. संघर्ष में भी सहज रहते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. ऊर्जा उत्साह से कार्य करेंगे. महत्वपूर्ण मामलो में इच्छित परिणाम बनेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में उतावली से बचेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में सजग रहेंगे. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे. पेशेवर उम्मीदों पर खरे रहेंगे. पेशेवर मामलों में उत्साह रखेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनेंगे. कामकाज में वृद्धि होगी. बड़प्पन से काम लेंगे. लाभ संवार पर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में सहज रहेंगे. रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे. संबंधों में सुधार बना रहेगा. कर्तव्य पालन बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं के अनुरूप रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. सबको प्रभावित करेंगे. शुभकार्योंं की रूपरेखा बनाएंगे. मनोरंजन के मौके बनाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- निरंतरता बनाए रखेंगे. व्यवहार संवरेगा. प्रतिक्रिया में स्पष्टता रहेगी. विभिन्न मामलों में सजग रहेंगे. नियमित स्वास्थ्य जांच पर जोर दें. संवेदनशीलता बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर- बैंगनी

एलर्ट्स- नियमितता बनाए रखें. स्वयं पर ध्यान दें. बड़प्पन बढ़ाएं.

