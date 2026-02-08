scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 8 February 2026: सबका ख्याल रखेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 8 February 2026: उचित अवसर बने रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. निरंतरता व अनुशासन रखेंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. व्यवस्था का पालन रखेंगे.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

नंबर 7
8 फरवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन शुभता का वाहक है. नीति नियमों का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार में निरंतरता बढ़ाएंगे. पेशेवर साथियों की सुनेंगे. निजी विषयों में संतुलन रखेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. विनम्रता बनाए रहेंगे. हर्ष आनंद बना रहेगा. भावनात्मक लक्ष्यगत सफलता बनाए रखेंगे. विविध स्थितियां पक्ष में रहेंंगी. केतु के अंक 7 के व्यक्ति लक्ष्य पर फोकस बनाए रखते हैं. नियम अपनाते हैं. इन्हें आज कौशल प्रदर्शन पर ध्यान देना है. उचित अवसर बने रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. निरंतरता व अनुशासन रखेंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. व्यवस्था का पालन रखेंगे.

मनी मुद्रा- विविधि मामलों में पेशेवरता और प्रभाव बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. नौकरीपेशा उत्साहित रहेंगे. कारोबारी फोकस बढ़ाएंगे. व्यापार में संतुलित व्यवहार रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बड़ों से सहजता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. समकक्ष व सहयोगी की सुनेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर में सुख सौख्यरहेगा. स्वजनों के प्रति आदरभाव बनाए रखेंगे. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. प्रियजनों संग सुखद पल बांटेंगे. खुशियां साझा करेंगे. प्रेम में सफलता मिलेगी. रिश्ते मजबूत रहेंगे. संबंध संवरेंगे. भ्रमण के अवसर बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

घर में समय देंगे, विनम्रता बनाए रहेंगे
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान प्राणायाम बढ़ाएंगे
स्वास्थ्य संवार लेगा, मनोबल बढ़ेगा
सजगता बनाए रखेंगे, व्यवस्था बढ़ाएंगे
व्यवस्था पर जोर देंगे, सूझबूझ से काम लेंगे


हेल्थ एंड लिविंग- सुखद सूचनाएं प्राप्त होंगी. निजी मामलों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. संवेदनशील रहेंगे. सबका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा.


फेवरेट नंबर-  1 2 4 6 7 8 9
फेवरेट कलर- लहसुनिया
एलर्ट्स- दिखावे व पूर्वाग्रह में न आएं. जिद से बचें. सावधान रहें.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement