scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 8 February 2026: घर में समय देंगे, विनम्रता बनाए रहेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 8 February 2026: कार्य व्यापार में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संपर्क संचार पूर्ववत् बना रहेगा. नेतृत्व में दखल बढ़ाएंगे. सहकार सहयोग का भाव रखेंगे.सफलता की राह पर बने रहेंगे.

Advertisement
X
six horoscope
six horoscope

नंबर 6
8 फरवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 6 के लिए सुखकर है. समकक्षों व मित्रों से भेंट होगी. वरिष्ठों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत बनाए रहेंगे. वातावरण सुखद रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. आर्थिक विषयों में रुचि रखेंगे. मित्रों सहकर्मियो में प्रभाव रहेगा. विविध कार्योंं को गति देंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति भव्य जीवन जीने में विश्वास रखते हैं. सजना संवरना पसंद करते हैं. आज इन्हें विनय विवेक से काम लेना है. संपर्क संवाद का लाभ मिलेगा. संबंधों को भुनाएंगे. सकारात्मकता बढ़ाने की कोशिश रहेगी. तार्किकता से आगे बढ़ेंगे. घर में समय देंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संपर्क संचार पूर्ववत् बना रहेगा. नेतृत्व में दखल बढ़ाएंगे. सहकार सहयोग का भाव रखेंगे. कार्ययोजनाओं में सफल रहेंगे. गति सामान्य रखेंगे. प्रभावी परिणाम पाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा जीतेंगे. सफलता की राह पर बने रहेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सहजता बनाए रखेंगे. रिश्तों में सूझबूझ बढ़ाएंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. स्वजनों से सीख सलाह रखेंगे. मित्रों के साथ सहयोग रहेगा. निजी विषयों में सरलता बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान प्राणायाम बढ़ाएंगे
स्वास्थ्य संवार लेगा, मनोबल बढ़ेगा
सजगता बनाए रखेंगे, व्यवस्था बढ़ाएंगे
व्यवस्था पर जोर देंगे, सूझबूझ से काम लेंगे
नेतृत्व क्षमता पर जोर देंगे, संकोच बना रहेगा


हेल्थ एंड लिविंग- मेहनत से जगह बनाएंगे. सजगता दिखाएंगे. व्यक्तित्व का ध्यान रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. खानपान में सुधारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
फेवरेट नंबर-  2 4 5 6 8 9
फेवरेट कलर- श्वेत
एलर्ट्स- सृजन बढ़ाएं. रचनात्मकता रखें. भूलों को क्षमा करें. मितभाषी बने रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement