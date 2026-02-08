Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 8 February 2026: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान प्राणायाम बढ़ाएंगे

नंबर 5

8 फरवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 5 के लिए आज का दिन इच्छापूर्ति में सहयोगी है. निजी संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. वादा निभाने में सफल होंगे. सभी मामलो में अच्छा करेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. करियर कारोबार में रुटीन संवारेंगे. परिवार का साथ विश्वास बना रहेगा. परिजनों का सानिध्य मिलेगा. सक्रियता रखेंगे. सहजता सरलता से आगे बढेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्तियों में समझदारी उच्चस्तर की होती है. महत्वपूर्ण कार्योंं को पूरी जिम्मेदारी से करते हैं. वार्ता में सहज होते हैं. आज इन्हें सक्रियता से काम लेना है. व्यवस्था पर जोर देंगे.

और पढ़ें



मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में जीत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. बडे अधिकारियों के सहयोग से विभिन्न कार्य बनाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर रहेगा. उचित अवसर का लाभ लेंगे. कार्यक्षेत्र सकारात्मक रहेगा. वार्ता पक्ष में बनेगी. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे. आर्थिक सबल बने रहेंगे. लाभ और फोकस बढ़ाएंगे.



पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों से मन की बात कह पाएंगे. धैर्य धर्म बनाए रखेंगे. आपसी विश्वास पर जोर बनाए रखेंगे. घर परिवार में अनुकूलता बढ़ाएंगे. भावनात्मक चर्चा में असरदार रहेंगे. रिश्तों में पहल बनाए रहेंगे. निजी संबंधों में सजगता बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत पक्ष मजबूत रहेगा. कार्यगति व रुटीन संवारेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- समन्वय पर जोर दें. नकारात्मकता से बचें. व्यवहार संवारें.

---- समाप्त ----