Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 8 February 2026: स्वास्थ्य संवार लेगा, मनोबल बढ़ेगा

नंबर 4

8 फरवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 4 के लिए शुभकारी है. विविध प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. जरूरी सूचना प्राप्त होगी. पेशेवर प्रदर्शन सहज बनाए रखेंगे. मित्रों व समकक्षों का समर्थन रहेगा. अपरिचित लोगों से सहज रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य व सामंजस्य बनाए रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति में तर्कबुद्धि अच्छी होती है. नीति नियमों को जानते समझते हैं और उनके अनुरूप कदम उठाते हैं. आज इन्हें लक्ष्य की ओर गति बनाए रखना है. साहस से आगे बढ़ेंगे. जानकारों का साथ बनाए रखेंगे. संकोच में कमी आएगी. अवरोध दूर करेंगे. विनम्र रहेंगे.

और पढ़ें



मनी मुद्रा- करियर कारोबार में वांछित परिणाम पाएंगे. विविध मामलों में अनुकूलता रहेगी. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान देंगे. वाणज्यिक प्रयास सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा पर फोकस बनाए रखेंगे. जीत का भाव रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. निरंतरता रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.



पर्सनल लाइफ- भावनात्मक चर्चा सुखप्रद रहेगी. संवाद में प्रभावी रहेंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. चर्चा के अवसर बनेंगे. मन के मामले पक्ष में होंगे. रिश्ते नियंत्रित रहेंगे. प्रियजनों के संग भ्रमण पर जाएंगे. स्वजनों का ध्यान रखेंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- मित्रों से भेंट होगी. सुख सामंजस्य बना रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. निजता बढ़ेगी. अतिथि आएंगे. स्वास्थ्य संवार लेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ब्राउन

एलर्ट्स- व्यवस्था पर नियंत्रण रखें. आडंबर में न आएं. संवाद में स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----