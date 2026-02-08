Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 8 February 2026: नेतृत्व क्षमता पर जोर देंगे, संकोच बना रहेगा

नंबर 1

8 फरवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन औसत से शुभ है. पेशेवर मामलों में सतर्कता बरतेंगे. व्यक्तिगत संबंध मिश्रित बने रहेंगे. कामकाजी प्रयासों को गति देने की कोशिश होगी. लाभ विस्तार पक्ष में बनाए रखेंगे. जोखिम के कार्योंं से दूरी बढ़ाएंगे. पारिवारिक गतिविधियों में धैर्य रखें. स्नेह व सामंजस्य बनाए रखें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्तियों में लोगों से बेहतर संवाद बनाए रखने की सूझबूझ होती है. कार्यक्षमता अच्छी होती है. रहन सहन में सभ्य होते हैं. आज इन्हें मित्रांं पर भरोसा बढ़़़ाए रखना है. रिश्तों में सहज सामान्य बने रहेंगे. निजी विषयों में धैर्य दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- लाभ और विस्तार के मामले पूर्ववत् रहेंगे. संपर्क संवाद में रुटीन रखेंगे. सावधानी से काम लेंगे. समझौते सकारात्मक रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेंगे. प्रबंधकीय कार्योंं में सहजता रहेगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. नेतृत्व क्षमता पर जोर देंगे. संकोच बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. भेंटचर्चा में उत्साह बनाए रहेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. वचन निभाने की कोशिश होगी. सहयोग में आगे रहेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ाएंगे. रिश्ते सकारात्मक रहेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी.



हेल्थ एंड लिविंग- प्रतिभा प्रदर्शन के बल पर आगे बढ़ते रहेंगे.शैली आकर्षक रहेगी. खानपान में भव्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार व स्वास्थ्य संवरेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 9

फेवरेट कलर- माणिक्य के समान

एलर्ट्स- समता सामंजस्यता से काम लें. व्यवहार पर ध्यान दें. सजग रहें.

