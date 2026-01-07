scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 7 January 2026: नीति नियम के पक्के रहेंगे, समकक्षों का सहयोग बना रहेगा

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 7 January 2026: कार्यगति व निरंतरता पर फोकस रखेंगे. करियर कारोबार में समय बढ़ाएंगे. नीति नियम के पक्के रहेंगे. समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. गरिमा गोपनीयता पर ध्यान देंगे. वाणिज्य व्यापार प्रभावी बना रहेगा.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 7 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन 8 अंक के लिए शुभसूचक है. पेशेवर मामलों में प्रभाव बनाए रहेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का समर्थन पाएंगे. उद्योग व्यापार बेहतर बनाए रखेंगे. संबंधों को निभाने पर जोर देंगे. अनजान से दूरी रखेंगे. दबाव के सौदो समझौतों से बचेंगे. पेशेवरों और परिचितों के साथ से सहजता बनाए रखेंगे. मेल मुलाकात के मौके भुनाएंगे. रुटीन कार्य संवारेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति व्यवहार में सरलता बनाए रखते हैं. साथियों पर भरोसा दिखाते हैं. आज इन्हें जोखिम उठाने से बचना है. वातावरण को सहज बनाने पर जोर होगा. बड़ों का सानिध्य रखें. विनम्र रहें. मितभाषी रहें.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में सभी से तालमेल बढ़ाने पर ध्यान देंगे. कार्यगति व निरंतरता पर फोकस रखेंगे. करियर कारोबार में समय बढ़ाएंगे. नीति नियम के पक्के रहेंगे. समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. गरिमा गोपनीयता पर ध्यान देंगे. वाणिज्य व्यापार प्रभावी बना रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ने की सोच रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

प्रत्याशित लाभ बनाए रखेंगे, व्यवसायिक मामले हित में रहेंगे
अपनों की खुशी बढ़ाएंगे, सुख सौख्य संसाधन बने रहेंगे
आर्थिक मामलों में तेजी लाएंगे, चर्चा संवाद में हड़बड़ी न दिखाएं
करियर कारोबार में औसत प्रदर्शन बना रहेगा, रुटीन सफलताएं प्राप्त होंगी
व्यापार में उचित प्रयास बनाए रखेंगे, लाभ और लोकप्रियता बढ़त पर रहेंगे
Advertisement

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में सामंजस्यता बना रखेंगे. मित्र व बंधुओं के साथ सुखद पल बिताएंगे. रिश्तों में उत्साह बनाए रखेंगे. सम्मान का भाव बना रहेगा. जल्दबाजी न दिखाएं. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. स्वजनों की बातें ध्यान से सुनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- करीबी भरोसेमंद रहेंगे. कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य मिलाजुला रहेगा. परिजन मददगार रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से काम लेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8 9  

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- अनुशासित व्यवहार रखें. स्पष्टता बढ़ाएं. बहस से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement