Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 7 January 2026: अपनों की खुशी बढ़ाएंगे, सुख सौख्य संसाधन बने रहेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 7 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 6 के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं व कामकाजी प्रयासों को गति देने वाला है. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सूझबूझ और साहस से आगे बढ़ेंगे. घर में अतिथियां का आगमन बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. लाभ बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. कार्यगति तेज होगी. सीख सलाह बढ़ाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी बढ़ाएंगे. सामंजस्यता का भाव रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं. स्वयं के लिए नए-नए लक्ष्य बनाते हैं. आज इन्हें सामंजस्य बढ़ाना है. वार्तालाप पर जोर रखना है. टीम भावना से कार्य करेंगे. कारोबार में पहल का भाव रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक एवं वाणज्यिक विषयों में उछाल रहेगा. वांछित परिणाम पाएंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. पेशेवरों का सहयोग पाएंगे. अनुभव ज्ञान का लाभ मिलेगा. कार्यदक्षता दिखाएंगे. अतिउत्साह से बचें. नियमों को अपनाएंगे. प्रशासन प्रबंधन पर जोर देंगे. कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के लोग सहयोग बनाए रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सुख सौख्य संसाधन बने रहेंगे. दाम्पत्य जीवन सहज रहेगा. अपेक्षित परिणाम बनेंगे. प्रेम में विश्वास बना रहेगा. मन के मामलों में विनम्र रहेंगे. कमतर स्थिति से बचेंगे. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संपर्क संवाद बढ़ेगा. खानपान प्रभावी रहेगा. अतिथियों का आदर रखेंगे. सक्रियता से काम लें. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- समय पर कार्य करें. बहस से बचें. चापलूसों से सजग रहें.

