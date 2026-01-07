Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 7 January 2026: व्यापार में उचित प्रयास बनाए रखेंगे, लाभ और लोकप्रियता बढ़त पर रहेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 7 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 3 के लिए आज का दिन लगभग सभी मामले साधने में सहयोगी है. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. पेशेवर विषयों में पहल बनाए रखेंगे. लक्ष्य की ओर सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में अनुकूलता बनाए रहेंगे. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी. लाभ और प्रभाव संवार पर रहेगा. मित्रों सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति परंपराओं का सम्मान करते हैं. शिक्षक और सलाहकार होते हैं. विभिन्न विषयों की गहरी समझ रखते हैं. आज इन्हें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है. नीति नियम व्यवस्था पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. सहज संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उचित प्रयास बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में सफलता पाएंगे. लाभ और लोकप्रियता बढ़त पर रहेंगे. कार्य विस्तार का जोर बनाए रखेंगे. अधिकारियों की सुनेंगे. पेशेवर सक्षम बने रहेंगे. सूझबूझ बढ़ाएंगे. उद्योग व्यवसाय को गति देंगे. जीत का जज्बा और सक्रियता बनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम प्रसंग सुखद बने रहेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे. निजी विषयों में धैर्य रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. स्वजनों के साथ मनोरंजक यात्रा संभव है. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- समय का अनुशासन रखेंगे. व्यक्तित्व पर जोर देंगे. खानपान संवारेंगे. जीवनस्तर भव्य होगा. बड़प्पन दिखाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर्स- पाइनेपल

एलर्ट्स- संकीर्णता त्यागें. सहकारिता अपनाएं. जिद न करें.

---- समाप्त ----