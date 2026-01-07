Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 7 January 2026: कार्य विस्तार की संभावना रहेगी, पेशेवर मामलों में प्रभावशाली रहेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 7 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने वाला है. कार्यऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. उत्साह और अनुशासन से लक्ष्य साधेंगे. सूचना संपर्क पर जोर बनाए रखेंगे. वरिष्ठों व समकक्षों से भेंट मुलाकात हो सकती है. सोच विचारकर उचित निर्णय लेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. व्यवहारिकता को बढ़ावा देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति लोगों के साथ को बनाए रखने मे विश्वास रखते हैं. सबसे मिलकर आगे बढ़ते हैं. इनमें संवेदनशीलता अधिक होती है. आज इन्हें जीत पाने की कोशिश बढ़ाना है. बड़प्पन की सोच को बनाए रखना है. सक्रियता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में हितलाभ संवार पर रहेगा. आर्थिक मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. जल्दबाजी पर अंकुश रखेंगे. नीति नियमों का सम्मान करें. जिम्मेदारों की सीख सलाह अपनाएंगे. प्रयास बेहतर बनाए रहेंगे. मनोवांछित फल प्राप्त होंगे. कार्य विस्तार की संभावना रहेगी. पेशेवर मामलों में प्रभावशाली रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों संग वक्त बिताएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. निजी आयोजनों में शामिल होंगे. इच्छित सूचना संभव है. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे. मेलजोल में बेहतर होंगे. विश्वास बल पाएगा. घर का आए का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- निरंतरता बनाए रखेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा. अपनों की देखभाल करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर्स- एक्वा ब्लू

एलर्ट्स- विनम्र रहें. जिद से बचें. चर्चा में सहज रहें. आत्मनियंत्रण रखें.

