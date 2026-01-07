Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 7 January 2026: पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन के लेन-देन के पक्के रहेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

और पढ़ें

नंबर 1- 7 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 1 के लिए आज का दिन साहसिक और सूझबूझ भरे फैसले लेने में सहयोगी है. चुनौतीपूर्ण विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रयासों को गति देंगे. कामकाज में बेहतर रहेंगे. मित्र व बंधुओं का साथ सहयोग पाएंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सहज सफलता पाएंगे. बड़प्पन का भाव बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्तियों में इच्छाशक्ति अच्छी होती है. पूरी क्षमता से प्रयास बनाए रखते हैं. सबके प्रति सकारात्मक नजरिया इन्हें सबसे जोड़ने में मददगार होता है. आज इन्हें व्यवस्था की मजबूती बढ़ाना है. करियर पर ध्यान देना है. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. बड़प्पन रखेंगे.

मनी मुद्रा- वित्तीय हितों को बनाए रखेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रबंधकीय विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. लक्ष्यगत फोकस बनाए रखेंगे. जीत का प्रतिशत अच्छा रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लेनदेन के पक्के रहेंगे. प्रतिभा बढ़ेगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों के साथ खुशियों को साझा करेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम स्नेह के मामलों में उत्साहित रहेंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल बिताएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुधार बना रहेगा. अपनों के संग सुखद पल बिताएंगे. जरूरी बात कहेंगे. जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा. संकोच में कमी आएगी.

हेल्थ एंड लिविंग- अतिथि का आदर सत्कार बनाए रखेंगे. करीबियों से सहयोग बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य पर जोर देंगे. समस्याएं हल होंगी. खानपान आकर्षक होगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 7 9

फेवरेट कलर्स- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- सहजता से कार्य करें. जांच पड़ताल बनाए रखें. अफवाह से बचें.

---- समाप्त ----