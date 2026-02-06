Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 6 February 2026: लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे, करियर व्यापार में बेहतर रहेंगे

नंबर 9 .

6 फरवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 9 के लिए भाग्य को बलवान बनाए रखेगा. इच्छित उपलब्धि प्राप्त हो सकती है. करियर व्यापार में प्रभाव बना रहेगा. धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. सबका ख्याल बनाए रखेंगे. कारोबार की स्थिति बेहतर रहेगी. आर्थिक मामलों में सूझबूझ दिखाएंगे. व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. अधिकारियों से भेंट होगी. जीत की संभावना बढ़ेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति में बड़ों के प्रति गहरा आदर सम्मान होता है. निदंकों से दूर रहते हैं. सभ्य और अनुशासित होते हैं. मदद का भाव रखते हैं. आज इन्हें सूझबूझ और समन्वय से आगे बढ़ना है. कला कौशल को संवरेंगा.

मनी मुद्रा- सक्रियता और आत्मविश्वास से परिणाम साधेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. करियर व्यापार में बेहतर रहेंगे. विभिन्न मामलों में लाभ प्रतिशत उूंचा रहेगा. समकक्षों पर भरोसा रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कामकाज में गति आएगी. सहज संतुलन बनाए रखेंगे. पेशेवरता को बल मिलेगा.

पर्सनल लाइफ- जरूरी चर्चा संवाद में गंभीर रहेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में आगे रहेंगे. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. प्रेम पक्ष अनुकूल रहेगा. रिश्तों का आदर सम्मान रखेंगे. घर परिवार में अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. सभी को जोड़कर रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साथी सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर होगा. परस्पर विश्वास बना रहेगा. परिचितों से तालमेल बढ़ाएंगे. मनोबल उूंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1, 3, 6, 7, 8, 9

फेवरेट कलर्स- लाल

एलर्ट्स- बड़प्पन से काम लें. अविश्वास में न आएं. अहंकार न दिखाएं.

