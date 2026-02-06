scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 6 February 2026: मन की बात कह पाएंगे, भावनात्मक मामलों में शुभता रहेगी

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 6 February 2026: मन की बात कह पाएंगे, भावनात्मक मामलों में शुभता रहेगी,धीमी गति से बड़े लक्ष्य पाते हैं. आज इन्हें सहजता सजगता बनाए रखना है.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8
6 फरवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 8 के लिए हितकर है. सबको जोड़ने का प्रयास रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. व्यक्तिगत संबंधों में आकर्षण बनाए रखेंगे. पहल करने से बचेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. अनुभव का लाभ उठाएं. प्रियजनों से मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे. विविधि गतिविधियों में तेजी आएगी. आर्थिक गतिविधियोंं में रुचि दिखाएंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. नीति नियम पर ध्यान देंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति अपने बल पर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं. जिम्मेदारियों को निभाते हैं. धीमी गति से बड़े लक्ष्य पाते हैं. आज इन्हें सहजता सजगता बनाए रखना है. सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर सक्रियता बढ़ाएंगे. कामकाज में अनुशासन बनाए रखेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. वरिष्ठों का समर्थन पाएंगे. व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर देंगे. व्यापार सामान्य रहेगा. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. उत्साह से कार्य साधेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों से जरूरी संवाद बनाए रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. भावनात्मक मामलों में शुभता रहेगी. सभी के प्रति स्नेह रखेंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होंगे. करीबियों से तालमेल बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

प्रियजनों की भावनाओं को समझेंगे, मित्रगण मददगार बने रहेंगे
आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, पेशेवरता पर जोर रखेंगे
अनुशासन और स्पष्टता से हर मोर्चे पर जीत
धैर्य और नियमों से मिलेगा स्थिर लाभ
सफलता, सम्मान और नए अवसरों के योग बनेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- रहन सहन सुधार पर रहेगा. साज संवार रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल उूंचा रहेगा.
 
फेवरेट नंबर- 2,5, 6, 8, 9

फेवरेट कलर- जामुनी

एलर्ट्स-  संतुलित गति बनाए रखें. सजग रहें. चर्चा पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement