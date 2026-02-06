Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 6 February 2026: प्रियजनों की भावनाओं को समझेंगे, मित्रगण मददगार बने रहेंगे

नंबर 7

6 फरवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 7 के लिए अपेक्षाओं को पूरा करने में सहयोगी है. अपनों से सुख संवाद बढ़ाएंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. सामर्थ्य प्रदर्शन में आगे रहेंगे. अनुभवियों से रिश्ते बेहतर बनाएंगे. सेवाक्षेत्र में सहयोगी सकारात्मक रहेंगे. रणनीतिक जोखिम उठा सकते हैं. जीवनशैली एवं खानपान पर ध्यान देंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति की दिनचर्या अनुशासित होती है. रुटीन के बनाए रखते हैं. आज इन्हें सहजता एवं सरलता से काम लेना है. सहकारिता बनाए रखना है. स्वार्थ व अहंकार से बचेंगे. आसपास का वातावरण सुखकर रहेगा. संपर्क का लाभ मिलेगा. नियमों का पालन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यवस्था में इच्छित प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. पेशेवर उत्साहित रहेंगे. लक्ष्य पूरा करने का प्रयास होगा. बहकावे में नहीं आएंगे. करियर कारोबार में सजग रहेंगे. प्रबंधकीय मामलों में विनय विवेक दिखाएंगे. सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा. उद्योग व्यापार में प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सुखद स्थिति बनी रहेगी. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. परिजनों का साथ सहयोग बना रहेगा. जल्दबाजी से बचेंगे. प्रियजनों की भावनाओं को समझेंगे. मित्रगण मददगार बने रहेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ाएंगे. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. भ्रमण पर जाएंगे. संकोच बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बनाए रखें. मेलजोल का प्रयास बढ़ाएं. व्यक्तित्व पर फोकस रखें. व्यवस्था में सहजता रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. मनोबल उूंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1, 3, 4, 6, 7, 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- अनुरूपता अनुकूलता बनाए रखें. ढिलाई न दिखाएं.

