Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 6 February 2026: धैर्य और नियमों से मिलेगा स्थिर लाभ

नंबर 4

6 फरवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 4 के लिए आज का दिन औसत से अच्छा है. पेशेवर कार्यां में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. रिश्तों में शुभता सहजता रहेगी. नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. कार्यविस्तार पर जोर रहेगा. निजी विषयों में स्पष्टता रखेंगे. वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे. परिवार में सुख सुविधाएं जुटाएंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति सबसे तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं. मानसिक रूप से बेहतर सक्षम होते हैं. सूझबूझ अच्छी होती है. आज इन्हें अनुभवियों का साथ प्राप्त होगा. सीख सलाह पर अमल बनाए रखेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. संचार संपर्क बनाए रखेंगे. परिवारीजन साथ रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सहजता से आगे बढ़ेंग. बड़प्पन सोच बनाए रखें. निरंतरता से काम लें. पेशेवरों की बात पर बल दें. सलाह पर फोकस बढ़ाएं. करियर व्यवसाय में आत्मविश्वास बनाए रखें. विभिन्न विषयों को गति देंगे. कार्यां में जोखिम लेने से बचेंगे. सजगता का भाव रहेगा. धैर्य से आगे बढ़ें.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का संग साथ बना रहेगा. करीबियों का ध्यान रखेंगे. घर परिवार में समय बिताएंगे. सुख बना रहेगा. प्रेम संबंध सुखद रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. स्वजनों का समर्थन उत्साहित रखेगा. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- योजनाएं साझा करेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. फोकस बढ़ाने की जरूरत होगी. रहन सहन आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट - 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- चंदन समान

एलर्ट्स- नियम अपनाएं. वचन पालन बढ़ाएं. बड़ों का आदर करें.



