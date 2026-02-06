Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 6 February 2026: सफलता, सम्मान और नए अवसरों के योग बनेंगे

नंबर 3

6 फरवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 3 के लिए आज का दिन श्रेष्ठताओं को बढ़ावा देने वाला है. कामकाज में मनोवांछित फल मिल सकते हैं. बड़प्पन से काम लेंगे. नवीन कार्यां में रुचि बढ़ाएंगे. पेशेवर मामले संवारेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. संकोच दूर होगा. सबसे बनाकर चलेंगे. आपसी सहयोग पर जोर बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति का हर वाक्य नपातुला होता है. हल्के लोगों की संगति से बचते हैं. अनावश्यक वादविवाद से बचते हैं. तकनीकी एवं शिक्षाक्षेत्र में आगे रहते हैं. आज इन्हें पहल का भाव रखना है. लेनदेन में सावधानी रखेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रहेगी. सुविधाओं में वृ्द्धि होगी.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण पेशेवर कार्य पक्ष में बनेंगे. विविध मामलों में साहस दिखाएंगे. कार्यव्यवस्था को सम्मान देंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आत्मविश्वास से आगे बढें़गे. मेहनत से परिणाम पाएंगे. सबका साथ विश्वास बना रहेगा. व्यापार में सफलता बनेगी. नवीन अवसर मिलेंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस हा़ेगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सबसे बनाकर चलेंगे. आदर सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. संबंधों को साधने का प्रयास रहेगा. मन की बात कह पाएंगे. संतान से शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रियजनों की सुनेंगे. निजता पर जोर देंगे. परिजन सहयोगी होंगे. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- उचित अवसर का लाभ लेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. मनोबल उूंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी

एलर्ट्स- बहकावे में न आएं. नीति अनुसार कार्य करें. सरल रहें.



---- समाप्त ----