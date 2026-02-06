Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 6 February 2026: कामकाज पर फोकस और संयम से आगे बढ़ने का दिन

नंबर 1

और पढ़ें

6 फरवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सामान्य है. कामकाज पर अधिक फोकस बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत नियंत्रित एवं संवार पर रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में सहजता व विनम्रता बनाए रखें. करियर में जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें. निरंतरता पर जोर होगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति जल्दी से नियंत्रण नहीं खोते हैं. स्वयं को एवं अन्य को सम्हाले रखने की क्षमता होती है. इन्हें सरप्राइज कम पसंद होते हैं. आज इन्हें जल्दबाजी में नहीं आना है. कारोबार में उत्साह बनाकर रखना है. आस्था विश्वास बनाए रखें. व्यक्तिगत प्रयास साधारण रहेंगे.

मनी मुद्रा- प्रबंधकीय मामले अपेक्षित बने रहेंग. सौदे समझौते सहजता से आकार लेंगे. पेशेवर सक्रियता दिखाएंगे. आर्थिक कार्य सकारात्मक बने रहेंगे. भेंटवार्ता संवाद पर ध्यान देंगे. लक्ष्य की स्पष्टता रखेंगे. उच्च अधिकारियों का साथ समर्थन पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ेंगे. व्यवस्था और अनुशासन रखेगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- परिवार में सबसे बनाकर चलें. रिश्तों में उतावली न दिखाएं. परिजनों पर ध्यान दें. करीबियों की खुशियों को बढ़ावा दें. सभी से संपर्क का प्रयास रखें. संबंधों में मिठास बनी रह़ेगी. रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे. विनम्रता रखेंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे. करीबियों के संग आनंद से रहेंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान में शालीनता रहेगी. सुधार संवार पर जोर देंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. मनोबल बनाए रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.



फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9S

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- बहस से बचें. दिखावे एवं भावुकता में न आएं. जिद का त्याग करें.



---- समाप्त ----