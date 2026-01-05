Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 5 January 2026: प्रियजनों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे, निजी मामलों में सहजता बढ़ेगी

नंबर 4- 5 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 4 के लिए आज का दिन हर क्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखने वाला है. कामकाजी रुटीन को संवारेंगे. घर परिवार में विनम्रता और सामंजस्य रखेंगे. आर्थिक विषयों में लाभ बढ़ेगा. अनुशासन अनुपालन बनाए रहेंगे. इच्छित लक्ष्य प्राप्त होंगे. जिम्मेदारी से तालमेल रहेगा. नपातुला जोखिम उठा सकते हैं. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अनुभवी होते हैं. अपनी रणनीति अन्य से साझा नहीं करते हैं. आज इन्हें पहल पराक्रम और साहस को बढ़ाकर रखना है. व्यवहारिक और मिलनसार बने रहेंगे. कार्यप्रबंधन पर ध्यान देंगे. बड़ों से बनाकर चलेगें. निजी मामले संवार पाएंगे. तेजी से परिणाम साधेंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. करियर व्यापार में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. बड़ों से बनाकर चलेंगे. अनुशासन अनुपालन पर जोर दें. पूर्वाग्रह से बचें. पेशेवरों से सलाह बढ़ाएं. तथ्यों पर भरोसा करें. सहकर्मी सहयोगी होंगे. नवीन विषयों में रुचि लेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों से दिल की कह पाएंगे. महत्वपूर्ण संवाद में सफल होंगे. उचित अवसर का लाभ उठाएंगे. करीबियों की से बनाकर चलेंगे. प्रियजनों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे. निजी मामलों में सहजता बढ़ेगी. रिश्ते संवार बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. सामंजस्य बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यव्यवस्था संवारेंगे. जिद में नहीं आएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. मितभाषी रहेंगे. खानपान भव्य रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- स्फटिक के समान

एलर्ट्स- व्यवहार में संतुलन व फोकस बढ़ाएं. स्मार्टनेस पर जोर दें.

