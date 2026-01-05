Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 5 January 2026: उधार के लेनदेन से बचें, नौकरीपेशा जगह बनाए रखेंगे

नंबर 3- 5 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सामान्य से शुभ प्रभाव का है. कार्य प्रदर्शन पर संतुलित बना रहेगा. निजी मामलों में सहजता बनाए रहेंगे. सुविधा संसाधनों पर ध्यान बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. मित्र मददगार होंगे. रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखेंगे. पेशेवरता का लाभ मिलेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अन्य की बातों में आसानी से नहीं आते हैं. तार्किक और अनुभवी होते हैं. वाणी व्यवहार में ठहराव रखते हैं. विश्वस्त होते हैं. आज इन्हें विनम्रता बनाए रखना है. अवसरों का लाभ उठाएंगे. कामकाजी मामले मिश्रित बने रहेंगे. रुटीन को संवारें. अपनों की खामियों को नजरअंदाज करें. संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. विस्तार कार्या में जल्दबाजी न करें. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यापार में शुभता बनी रहेगी. कामकाज में सजगता रखें. उधार के लेनदेन से बचें. लिखापढ़ी में पक्के रहें. नौकरीपेशा जगह बनाए रखेंगे. कामकाजी संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा व कार्यक्षमता को संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत मामलों में धैर्य दिखाएंगे. निजी विषयों में करीबियों का समर्थन रहेगा. रिश्ते सहज बने रहेंगे. अतिथि का आदर सत्कार रखेंगे. असहज बातों और व्यवहार को नजरअंदाज करें. प्रियजन के साथ समय साझा करेंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जा सकते हैं.

हेल्थ एंड लिविंग- संवाद में सहजता बनी रहेगी. करीबियों का भरोसा बनाए रखेंगे. जीवनशैली पर ध्यान देंगे. परिवार में शुभता रहेगी. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर बल देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- सूझबूझ से जवाब दें. तैयारी बढ़ाएं. अफवाह पर भरोसा न करें.

