Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 4 January 2026: नियम पालन बनाए रखेंगे, अनुशासन बढ़ाएंगे

नंबर 6

और पढ़ें

4 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 6 के लिए आज का दिन भाग्य में सहयोगी है. आर्थिक लाभ में उछाल आएगा. नेतृत्व संवार पर रहेगा. विविध विषय संवार पर रहेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. कामकाज में धैर्य दिखाएंगे. निजी जीवन में सुविधाओं जोर रखेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. व्यवस्था संवारंगे. रिश्ते बेहतर बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति की कलात्मक समझ अच्छी होती है. सूक्ष्मतम बारीकियों को पहचानने और उभारने की सूझबूझ रखते हैं. व्यवहार व्यक्तित्व आकर्षक होता है. आज इन्हें दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देना है. कम महत्व के विषयों से बचेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उम्दा स्थिति रहेगी. लाभ अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य पाएंगे. कामकाज में स्पष्टता रहेगी. नौकरीपेशा बेहतर रहेंगे. पद प्रभाव पूर्ववत् रहेगा. योजनाएं को गति देंगे. मित्रों व समकक्षों से सहयोग मिलेगा. नियम पालन बनाए रखेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ मिलेगा. परिजन सहयोगी बने रहेंगे. निजी विषयों में सजगता से आगे बढ़ेंगे. सबसे तालमेल बढ़ेगा. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. बात कहने में जल्दबाजी से बचेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग-शैली आकर्षक रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे. खानपान बेहतर बना रहेगा. भावनात्मक मामलों में स्पष्ट रहेंगे. दिखावे में न आएं.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- गुलाबी

एलर्ट्स- अपरिचित से दूर रहें. सहज भरोसे में न आएं. जिद से बचें.

---- समाप्त ----