Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 4 February 2026: स्मार्टनेस बनाए रखेंगे, जिम्मेदारियां निभाने में आगे रहेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 3 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 7 के लिए आज का दिन वांछित परिणाम बनाए रखेगा. लक्ष्य साधने में तैयारी बढ़ाएंगे. सबके साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. करियर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. संबंधों को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ विस्तार के प्रयास बनेंगे. पेशेवर उचित स्थान पाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति पीछे रहकर अपना कार्य करने में तेज होते हैं. इनकी क्षमताओं के बारे में कम ही लोग जानते हैं. आज इन्हें उत्साह व अनुकूलता बनाए रखना है. सहज सक्रियता दिखाएंगे. समन्वय से काम लेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. विविध प्रयासो में तेजी आएगी. पेशेवर कार्य में गति पाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों को बनाए रहेंगे. सफलता की प्राप्ति होगी. महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे. मान सम्मान संवार पाएंगे. आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा. स्मार्टनेस बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियां निभाने में आगे रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में सुख रहेगा. प्रेम स्नेह के क्षण निर्मित होंगे. संवाद में सहजता रखेंगे. करीबी प्रभावित होंगे. रिश्तों को साधेंगे. वचन निभाएंगे. मेलजोल बढाने में रुचि रहेगी. परिवार में धैर्य दिखाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. प्रेम स्नेह बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. प्रभाव में वृद्धि रहेगी. खानपान उम्दा रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. विभिन्न कार्यों से जुड़े रहेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर्स- मडकलर

एलर्ट्स- दिनचर्या नियमित रखें. व्यर्थ बातों को अनसुना करें.

