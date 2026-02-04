Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 4 February 2026: लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी, कार्य विस्तार का जोर देंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 3 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 3 के लिए भाग्य को मजबूती देने वाला है. विवेक विनम्रता से काम निकालेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. नीति नियमों का सम्मान करेंगे. जिम्मेदारों की बात ध्यान से सुनेंगे. सबके सहयोग से कार्य साधेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सभी क्षेत्रो में बेहतर रहेंगे. घर में सुख का वातावरण रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति किसी बात पर आसानी से सहमति नहीं देते हैं. तर्क बुद्धि और ज्ञान की कसौटी पर परखते हैं. आज इन्हें मानसम्मान बनाए रखना है. रुटीन संवारेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. संबंधियों का भरोसा जीतेंगे.

मनी मुद्रा- व्यवसायिक परिणाम सुखद रहेंगे. विविध गतिविधियों में लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. उद्योग कार्यों को गति देंगे. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. कार्यविस्तार का जोर देंगे. लेनदेन अपेक्षानुरूप रहेगा. प्रभावी बने रहेंगे. अधिकारियों को ध्यान से सुनेंगे. संकोच दूर होगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और स्नेह से रिश्ते मधुर बनाए रख्ेंगे. परिजनों में परस्पर सहकार और सकारात्मकता बनी रहेगी. स्वजनां संग भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजन से भेंट होगी. रिश्तों में संवाद सुधार पाएगा. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़ों की आज्ञा बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व पर जोर रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. खानपान संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9

फेवरेट कलर्स- सिंदूरी

एलर्ट्स- ठगों से दूरी रखें. विनम्रता एवं संवेदनशीलता बढ़ाएं.

