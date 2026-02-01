Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 1 February 2026: मूलांक 3 वालों के आर्थिक हित मिलेजुले रहेंगे, भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे

नंबर 3- 1 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सुखदायी है. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. अपनों से सहजता बढ़ाए रखने पर जोर होगा. पेशेवर मामलों में धैर्य बढ़ेगा. कर्मठ एवं संवेदनशील रहेंगे. उधार से बचें. सक्रियता बनाए रहें. निजी जीवन में विनम्रता बढ़ाएं. लेनदेन में उधार से बचें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति पारदर्शिता में अधिक विश्वास रखते है. उच्चसिद्धांतों की स्थापना में सहयोगी होते हैं. वरिष्ठों का आदर करते हैं. आज इन्हें कार्ययोजनाओं में रुचि बनाए रखना है. पेशेवरता और विनम्रता बनाए रखें. सबको जोड़ने की कोशिश करें. संतुलन सामंजस्य बढ़ाएं. वरिष्ठों की सीख सलाह अपनाएं. अहंकार त्यागें.
मनी मुद्रा- आर्थिक विषयों में पूर्ववत् स्थिति बनी रहेगी. सजगता सतर्कता से काम लेंगे. लापरवाही से बचेंगे. व्यापारिक नियम बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सहज प्रदर्शन रहेगा. सभी को प्रभाव में लेने का प्रयास रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों को आगे बढ़ाएंगे. व्यवस्थागत प्रयास बनाए रखेंगे.
पर्सनल लाइफ- मित्रगण मदद बनाए रखेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. परिजनों के साथ समर्थन बनाए रखें. ें. रिश्तों में सहजता रहेगी. परिवार में समय बिताएंगे. संवाद में स्पष्ट रहेंगे. प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा. भावनात्मक विषयों में लापरवाही से बचें. अवसर का इंतजार करें.
हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व संवार पाएगा. पठन पाठन पर ध्यान देंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. साज संवार पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1, 2, 3, 7, 9
फेवरेट कलर- स्वर्णिम
एलर्ट्स- अहंकार से बचें. समय पर कार्य करें. ध्यान बढ़ाएं.