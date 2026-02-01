scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 1 February 2026: मूलांक 1 वाले स्वजनों परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे, सहकर्मियों का सहयोग रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 1 February 2026: उच्च परिणामों को पाकर मनोबल बढ़ेगा.  लंबित विषयों में हलचल बढ़ेगी.  रिश्ते बनाए रखेंगे.  मित्र एवं सहकर्मी मदद बनाए रखेंगे.  कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी.  पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.  चहुंओर से शुभता और सहयोग का वातावरण रहेगा बना.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

नंबर 1- 1 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है.  आज का दिन अंक 1 के लिए नवीन अवसरों को बढ़ाने में सहयोगी है.  उच्च परिणामों को पाकर मनोबल बढ़ेगा.  लंबित विषयों में हलचल बढ़ेगी.  रिश्ते बनाए रखेंगे.  मित्र एवं सहकर्मी मदद बनाए रखेंगे.  कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी.  पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.  चहुंओर से शुभता और सहयोग का वातावरण रहेगा बना.  सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अपनी बात औरों से मनवाने में समर्थ होते हें.  उच्च स्तरीय कार्यों में सहज होते हैं.  नेतृत्व बेहतर बनाए रखते हैं.  महत्वपूर्ण कार्यों में आगे रहते हैं.  आज इन्हें उत्साह दिखाना है. परिवार में सबको साधकर चलेंगे.  मन प्रसन्न बना रहेगा.  प्रभावशाली बने रहेंगे.  सुख में वृद्धि होगी. 

मनी मुद्रा- विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  लाभ एवं प्रभाव को बढ़ावा देंगे.  पेशेवर लक्ष्य का ध्यान रखेंगे.  करियर व्यापार में श्रेष्ठता रहेगी.  चहुंओर शुभता सहजता बढ़ेगी.  बड़ों का सानिध्य रखेंगे. सौदे समझौते में सफल होंगे.  कामकाज पर फोकस रहेगा.  निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. 

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मुलाकातें सुखद रहेंगी.  रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे.  प्रियजनों से भेंट होगी.  बड़ों का सम्मान रखेंगे.  अपनों संग समय बिताएंगे.  प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे.  निजी मामलों में सुधार आएगा.  भावनात्मक नियंत्रण रहेगा.  मित्र सहयोगी रहेंगे.  प्रभावशाली बने रहेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

व्यवस्था पर जोर देंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा
प्रयास संवरेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा
संसाधनों पर जोर देंगे, करीबियों से स्नेह बढ़ाएंगे
बड़प्पन से काम लें, सकोच में कम होगा
रिश्ते मजबूत हांंगे, चर्चा में सरलता रखें

हेल्थ एंड लिविंग- सुख बढ़ेगा.  खानपान एवं वाणी व्यवहार संवरेगा.  करीबी प्रसन्न होंगे.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अप्रत्याशितता पर नियंत्रण रखेंगे. 

फेवरेट नंबर- 1, 3, 4, 5, 7, 9

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- सक्रियता बढ़ाएं.  विविध प्रयास संवारें.  चर्चा में पहल बनाए रहें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement