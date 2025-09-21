Tula Tarot Rashifal 21 September 2025: तुला राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

तुला (Libra):-

Cards:- Eight of wands

अचानक से कुछ नए अवसर जीवन में आते हुए नजर आ आएंगे. काफी समय से कार्य क्षेत्र आ रही समस्याओं के चलते नई नौकरी की तलाश करने पर विचार कर रहे थे. अचानक से कुछ नौकरियां की प्राप्ति संबंधी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. ये समाचार इतनी तेज गति से आ रहे हैं. कि इन पर सही निर्णय लेना आपको मुश्किल प्रतीत हो सकता है. अब इस बात का निर्णय धैर्य और संयम से लेना पड़ेगा. कि आ अवसरों में से सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन किया जाए. ऐसी स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर रहेगा. यदि सही अवसर का चयन ना कर पाए तो आगे चलकर आप अपने निर्णय पर अफसोस कर सकते हैं. इसलिए प्राथमिकता निर्धारित करना आवश्यक है. इस समय कुछ यात्राएं करना पड़ सकती हैं. यह यात्राएं आनंदमय रहेंगी. यदि आप किसी अच्छी खबर को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. तो इस बात की सावधानी बरतनी होगी. कि खबर रूप बदलकर आ सकती है. आपको अपनी बुद्धिमत्ता से उस खबर को समझना होगा. तभी वह आपके लिए सुखद होगी.

स्वास्थ्य: काफी समय से त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त थे. कई चिकित्सकों के इलाज के बाद भी पूरा आराम प्राप्त नहीं हो पा रहा था. अब किसी अनुभवी व्यक्ति के बताएं उपचार से आपकी समस्या कम होती प्रतीत हो रही है.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवाज जावक अच्छी बनी रहेगी. माता से कीमती स्वर्ण आभूषण की प्राप्ति हो सकती हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ विवाह की इच्छा दोनों अपने परिजनों को बता सकते हैं. थोड़ा समय लगेगा. लेकिन दोनों के परिजन अपनी सहमति दे देंगे.

