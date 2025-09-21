scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 21 September 2025: तुला राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 21 September 2025: इस समय कुछ यात्राएं करना पड़ सकती हैं. यह यात्राएं आनंदमय रहेंगी. यदि आप किसी अच्छी खबर को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. तो इस बात की सावधानी बरतनी होगी.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-

Cards:- Eight of wands

अचानक से कुछ नए अवसर जीवन में आते हुए नजर आ आएंगे. काफी समय से कार्य क्षेत्र आ रही समस्याओं के चलते नई नौकरी की तलाश करने पर विचार कर रहे थे. अचानक से कुछ नौकरियां की प्राप्ति संबंधी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. ये समाचार इतनी तेज गति से आ रहे हैं. कि इन पर सही निर्णय लेना आपको मुश्किल प्रतीत हो सकता है. अब इस बात का निर्णय धैर्य और संयम से लेना पड़ेगा. कि आ अवसरों में से सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन किया जाए. ऐसी स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर रहेगा. यदि सही अवसर का चयन ना कर पाए तो आगे चलकर आप अपने निर्णय पर अफसोस कर सकते हैं. इसलिए प्राथमिकता निर्धारित करना आवश्यक है. इस समय कुछ यात्राएं करना पड़ सकती हैं. यह यात्राएं आनंदमय रहेंगी. यदि आप किसी अच्छी खबर को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. तो इस बात की सावधानी बरतनी होगी. कि खबर रूप बदलकर आ सकती है. आपको अपनी बुद्धिमत्ता से उस खबर को समझना होगा. तभी वह आपके लिए सुखद होगी.

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वालों को वापस नहीं मिलेंगे उधार दिए पैसे, इन चीजों से बचें 
कन्या राशि वालों को हो सकता है मुनाफा, जानें कैसा रहेगा दिन 
सिंह राशि वालों को अचानक से पैसा मिल सकता है, सावधान रहें 
कर्क राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, वाद विवाद से बचें 
मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
Advertisement

स्वास्थ्य: काफी समय से त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त थे. कई चिकित्सकों के इलाज के बाद भी पूरा आराम प्राप्त नहीं हो पा रहा था. अब किसी अनुभवी व्यक्ति के बताएं उपचार से आपकी समस्या कम होती प्रतीत हो रही है.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवाज जावक अच्छी बनी रहेगी. माता से कीमती स्वर्ण आभूषण की प्राप्ति हो सकती हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ विवाह की इच्छा दोनों अपने परिजनों को बता सकते हैं. थोड़ा समय लगेगा. लेकिन दोनों के परिजन अपनी सहमति दे देंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement