scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tula Tarot Rashifal 12 February 2026: तुला राशि वाले अपनी अच्छाइयों का करेंगे अवलोकन, रिश्तों में आ सकती है दरार

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 12 February 2026: मन को नकारात्मक सोच को दूर करने का प्रयास करें. किसी बड़ी समस्या को लेकर परिजनों और मित्रों के साथ बातचीत कर सकते है.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- The Hermit

अच्छी सफलता प्राप्त करने का चाह रखना में खुद को कार्य मै इतना व्यस्त कर सकते है.  कि खुद को अकेला महसूस करेंगे. कार्य से भटकाव हो सकता है. अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे. विचारों का उथलापन कार्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हैं.  मन को नकारात्मक सोच को दूर करने का प्रयास करें. किसी बड़ी समस्या को लेकर परिजनों और मित्रों के साथ बातचीत कर सकते है. इस स्थिति से बाहर निकलने की जगह खुद को उस स्थिति के सामने आत्मसमर्पण कर देना कायरता हैं. ये समय आत्म चिंतन का है. इस समय स्वयं के द्वारा की गई गलतियों और अच्छाइयों के अवलोकन करने करें. और ये सुनिश्चित करें कि आगे किसी भी की गई गलती का दोहराव न है.  यदि  किसी से मदद मांग रहे हैं. तो सामने वाला  सहायता जरूर करेगा. आपके जीवन में कुछ चुनौतियां अचानक से आ सकती है. उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का प्रयास करें. विश्वास रखें यदि सकारात्मक विचार रखेंगे. तो  प्रयास जरूर सफल होंगे. 

Advertisement

स्वास्थ्य: मन में अवसाद बढ़ने से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है. खुद को प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए. साथ ही योगा या ध्यान साधना को अपनाएं. 

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी अच्छी, अपने व्यवहार में लाना होगा बदलाव
सिंह राशि वालों को उधार लिया हुआ पैसा मिल सकता है वापिस, सेहत के प्रति रहना होगा सजग
कर्क राशि वाले नए बिजनेस की कर सकते हैं शुरुआत, लक्ष्यों पर ध्यान रहेगा केंद्रित
मिथुन राशि वालों के परिवार में पनप सकता है विवाद, पैसों से निवेश से रहें सावधान
वृषभ राशि वाले बेवजह की राजनीति से रहें दूर, हो सकती है मानसिक थकान

आर्थिक स्थिति: अभी आर्थिक स्थिति थोड़ी डांवाडोल है. खुद पर भरोसा रखे. जल्द ही सभी आर्थिक पहलुओं को बेहतर कर लेंगे. 

रिश्ते: चुप रहना और अपने मन की बात को किसी से भी साझा न करना, रिश्तों में दरार ला सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement