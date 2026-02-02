Tula Tarot Rashifal 2 February 2026: तुला राशि वालों को सेहत पर करना पड़ सकता है खर्च, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

तुला (Libra):-

Cards: - Seven of swords

और पढ़ें

गलत लोगों की संगत के चलते किसी गलत कार्य में शामिल हो सकते है. जिसके चलते मान सम्मान पर ऊंगली उठ सकती हैं. कुछ लोग आपके चरित्र को लेकर भी कुछ अफवाहें फैला सकते है. आस पास के वातावरण से सावधान रहे. ऐसे समय जरा सी भी गलती काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं. समय न देने के कारण प्रिय नाराज हो सकता है. स्थितियों की प्रतिकूलता अच्छे भले कार्यों को भी बिगाड़ सकती है. इस समय साथ देने वाला कोई नहीं है. किसी भी स्थिति में दूसरों से वाद विवाद ना करें. जरा सी भी बात बड़ा रूप ले सकती हैं. अपने कदमों को मजबूती से अपने कार्य क्षेत्र में जमाने का प्रयास करें. दिए गए कार्य को समय पर पूरा करें. आपके अपने अचानक से अकेला कर सकते हैं. पैसे को लेकर हुए वाद विवाद के चलते परिवार में कोई भी बात नहीं कर रहा है. किसी बुजुर्ग की सलाह लेकर इस स्थिति से निपटने का रास्ता ढूंढने का प्रयास करें.

Advertisement

स्वास्थ्य: बदले हुए मौसम के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. बाहर निकलते समय मौसम के प्रहार से बचाव करके जाइए.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक है. किसी की स्वास्थ्य समस्या के चलते काफी धन खर्च होने की संभावना बन रही है.

रिश्ते: परिजनों के साथ समय बिताने का मौका ढूंढ सकते हैं. अपने परिजनों और जीवनसाथी के बीच के रिश्तों को ठीक करने का प्रयास कीजिए.

---- समाप्त ----