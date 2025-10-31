आज 31 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों का कारोबार अच्छा चलेगा, शुक्रवार को मां दुर्गा का करें ध्यान

तुला - बड़ों की आज्ञा और अनुशासन का पालन बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. युवा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. बौद्धिक क्षेत्र में अच्छा करेंगे. सोच बड़ी रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. कोमल भावनाओं को बल मिलेगा. तेजी दिखाएंगे. अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. फोकस बना रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. कार्यों को गति देंगे. लाभ बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- विविध मामलों में सफलता पाएंगे. कारोबार का स्तर बेहतर होगा. विविध प्रयासों में तेजी बनाए रहेंगे. जिम्मेदारों से तालमेल रखेंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. करियर संवार पर रहेगा.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वित्तीय कार्यों में प्रभावी रहेंगे.योजनाओं में लाभ बढ़ेगा. जीत की संभावना बढ़ेगी. कार्यों को गति देंगे. नवीन विषयों में शीघ्रता दिखाएंगे. उत्साह से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में भावनात्मक प्रदर्शन संवरेगा. रिश्तों मं मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों से संबंध मजबूत होंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. नए लोग से करीबी बनाएंगे. सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे. जरूरतों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आज्ञा अनुपालन बनाए रखेंगे. बड़ों की बातों पर ध्यान देंगे. सामंजस्य व तेजी रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

शुभ अंक : 4 5 और 6

शुभ रंग :ओपल कलर

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. सीख सलाह अपनाएं. शिक्षा पर जोर दें.



---- समाप्त ----