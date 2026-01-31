आज 31 जनवरी 2026 तुला राशिफल: शनिवार के दिन तुला राशि वाले दिखाएंगे आर्थिक सूझबूझ, भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे

तुला - भाग्य की राह के अवरोध स्वतः दूर होंगे. हितलाभ में वृद्धि बनी रहेगी. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ेगा. व्यावसायिक पक्ष बढ़ा रहेगा. मनोरंजक यात्रा पर जाएंगे. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न ़क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. उच्चशिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. बहुमुखी लाभ और सहकार को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- योजनाओं पर जोर होगा. करियर में तेजी बनाए रहेंगे. पेशेवरों के प्रदर्शन संबंधी असहजताएं दूर होंगी. सबके सहयोग से उपलब्धियां बनेंगी. कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य में वृद्धि होगी. व्यापार में बेहतर प्रदर्शन रखेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक हांगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. हितलाभ बढ़त पर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सुखद रहेंगे. रिश्ते अनुकूल होंगे. भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. सबको साथ लेकर कार्य करें. प्रेम संबंधो में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे. शैक्षिक मामले संवरेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 4, 6 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. तेल तिलहन का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. धार्मिक स्थल जाएं.

---- समाप्त ----