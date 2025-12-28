आज 28 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें, निरंतरता बढ़ाए रहें

तुला - परिश्रम पर जोर बनाए रखने का समय है.कला कौशल को बल मिलेगा.कार्यशैली से सभी प्रभावित होंगे.पेशेवर जन योजनाओं में सक्रियता लाएंगे.लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा.करियर व्यापार में सहजता बनी रहेगी.भेंट वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे.सेवाक्षेत्र के विषयों में रुचि बढ़ेगी.संस्थागत मामले पक्ष में बनेंगे.सौदे समझौते गति लेंगे.स्वास्थ्य का ध्यान रखें.जिम्मेदारी निभाएं.परिश्रम से जगह बनाएंगे.कर्मठता बढ़ी रहेगी.लंबित कार्योंं गति पाएंगे.आशंका में न आएं.



नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार के मामलों में उतावली से बचें.लेनदेन में सहजता दिखाएं.करियर व्यापार पर नियंत्रण रखें.सहकार सहयोग की कोशिश बनी रहेगी.स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें.निरंतरता बढ़ाए रहें.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक पक्ष पर फोकस रहेगा.विविध विषय सामान्य रहेंगे.लाभ का प्रतिशत मिश्रित रहेगा.धनधान्य के मामलों में जोखिम न उठाएं.परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे.वरिष्ठों से भेंट होंगी.सेवाकार्य में रुचि बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों की बातों को अनदेखा न करें.रिश्तों में अनुकूलन रहेगा.सबका साथ सहयोग बना रहेगा.सभी प्रभावित होंगे.साथियों का समर्थन रहेगा.मन के मामले संवार पर रहेंगे.अपनों को सरप्राइज करेंगे.परिजनों का ख्याल रखेंगे.रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे.संबंधों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों की खुशी में शामिल हों.सबका ख्याल रखें.व्यक्तित्व सहज रहेगा.स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं.

शुभ अंक : 3 और 6

शुभ रंग : मखाने के समान

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.विनम्रता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----