आज 24 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले उत्साह से बढ़ेंगे आगे, संबंधियों का मिलेगा सहयोग

तुला - कुल परिवार के कार्यों में उत्साह बना रहेगा. पारिवारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे. उत्साह से आगे बढेंगे. करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. नीति नियम एवं व्यवस्था से कार्य करें. अनुशासन अनुपालन पर जोर देंगे. करियर कारोबार में रचनात्मकता बनाए रखेंगे. अतार्किक् जोखिम नहीं उठाएं. कामकाज में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएंगे. सामान्य हितलाभ बने रहेंगे. परिवार में सुख बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करीबियों सहयोग उत्साह बनाए रखेगा. आवश्यक विषयों को वक्त पर पूरा करने का दबाव बनेगा. मामले लंबित रखने से बचें. कार्य व्यापार में सतर्कता से आगे बढ़ें. बड़ों की सलाह मानें. प्रलोभन में आने से बचें.

धन संपत्ति- बचत की कोशिश बनाए रखेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. व्यक्तिगत विषयों से अच्छी स्थिति बनाए रख़ सकेंगे. कामकाज बेहतर बना रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ें. धैर्य से काम लेंगे. सहकारिता बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों व शुभचिंतकों के प्रति आदर स्नेह बनाए रखेंगे. संबंधियों का सहयोग मिलेगा. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बनेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. मन के मामलों में उत्साह दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों में पहल बनाए रखेंगे. चर्चा में निजता पर जोर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध गतिविधियों में प्रभावशाली स्थिति रहेगी. व्यवहार में भव्यता बढ़ाएंगे. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर ध्यान देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 5 6 और 7

शुभ रंग : ओपल समान

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. बड़प्पन बनाए रखें.

---- समाप्त ----