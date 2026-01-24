scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 24 जनवरी 2026 तुला राशिफल: शनिवार के दिन तुला राशि वाले अपनों की खुशी के लिए सक्रियता बनाए रखेंगे, अफवाहों को बढ़ावा देने से बचें

Aaj ka Tula Rashifal 24 January 2026, Libra Horoscope Today: अतिउत्साह व दिखावे से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें. रिस्की कार्य न करें. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. परिश्रम से स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे. कामकाजी मामलों में समन्वय बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - नौकरीपेशा अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. समय प्रबंधन को बेहतर बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. भेंट व चर्चा में सजगता बनाए रहेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. बैंकिग लोन आदि कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध मामले लंबित बने रह सकते हैं. अतिउत्साह व दिखावे से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें. रिस्की कार्य न करें. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. परिश्रम से स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे. कामकाजी मामलों में समन्वय बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. प्रयासों में गंभीरता बनाए रखें. श्रम व सहकार पर बल बनाए रहें. समकक्षों का साथ रहेगा. लेनदेन में उतावली से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक पूर्ववत् बनी रहेगी. प्रलोभन में आने से बचें. लापरवाही में नुकसान की आशंका है. उधार से बचें. निवेश पर नियंत्रण रखें. नियमों की अवहेलना न करें.

सम्बंधित ख़बरें

संवार पर रहेगा, नए विषयों में रुचि रहेगी
सेहत पर ध्यान देना होगा, जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें
Tula rashi today auspicious for wealth and results
तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
तुला: आपकी योजनाएं सफल होंगी, व्यापार में ध्यान देने का समय है
गुरुवार के दिन तुला राशि वाले भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे, कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा करेंगे

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों को सुनने और समझने का प्रयास करें. अपनों की खुशी के लिए सक्रियता बनाए रहें. उचित अवसर का इंतजार बनाए रखें. अफवाहों को बढ़ावा देने से बचें. रिश्तों में धैर्य रखें. व्यर्थ बातों में नहीं आएं. अनजानों से दूरी रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता व लगन बनाए रखें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं. आत्मनियंत्रण रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों में सजग रहें.

शुभ अंक : 6 और 8

Advertisement

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. भ्रम से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement