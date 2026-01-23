scorecardresearch
 
आज 23 जनवरी 2026 तुला राशिफल: संवार पर रहेगा, नए विषयों में रुचि रहेगी

Aaj ka Tula Rashifal 23 January 2026, Libra Horoscope Today: करियर व्यापार में उम्दा स्थित रहेगी.प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे.व्यवस्था मजबूत रखेंगे.पेशेवर मामलों सक्रियता आएगी.प्रतिभा कौशल से जगह बनाएंगे.

तुला - बौद्धिक प्रयासों पर फोकस बना रहेगा.पेशेवरजन तथ्यों पर अधिक ध्यान देंगे.सजगता सतर्कता से काम लेंगे.रचनात्मक कार्योंं से जुडें़ेगे.निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहेंगे.अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा.लाभ बढ़त पाएगा.प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे.भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.भावुकता पर नियंत्रण रहेगा.स्पष्टता रखेंगे.मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा.नवीन मामलों में सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय-  करियर व्यापार में उम्दा स्थित रहेगी.प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे.व्यवस्था मजबूत रखेंगे.पेशेवर मामलों सक्रियता आएगी.प्रतिभा कौशल से जगह बनाएंगे.कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा.नए विषयों में रुचि रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पाएगा.धनधान्य का स्तर सकारात्मक रहेगा.जीत का भाव बना रहेगा.वित्तीय विषयों पर फोकस बढाए रखेंगे.बचत संवार पाएगी.मित्रवर्ग प्रभावशाली रहेगा.लेनदेन में उत्साह दिखाएंगे.प्रबंधन को बल मिलेगा.
प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में तेजी दिखाएंगे.रिश्तों में पहल से बचेंगे.हर्ष आनंद के मौके बनेंगे.प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा.निजी संबंध मजबूत बने रहेंगे.रिश्तों में विनम्रता रखेंगे.वादा वचन निभाएंगे.सुखद पलों की निर्मिति होगी.मित्रों से मुलाकात होगी.खुशियों को साझा करेंगे.रिश्तों में भरोसा बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कलात्मकता बल पाएगी.प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे.बुद्धि विवेक से कार्य आगे बढ़ाएंगे.प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 5 6 7

शुभ रंग : स्फटिक के समान
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न बांटें.सहकार रखें.

