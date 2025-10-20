scorecardresearch
 

आज 20 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: दिवाली पर तुला राशि वाले प्राप्त करेंगे आर्थिक लक्ष्य, लेनदेन में रहेंगे स्पष्ट

Aaj ka Tula Rashifal 20 October 2025, Libra Horoscope Today: न्यायिक मामलों में गति आएगी. रिश्तेदारों का साथ सहयोग रहेगा. करीबियों का भरोसा जीतें. बड़ी सोच से काम लें. रुटीन रखें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचेंगे.

तुला - वित्तीय योजनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें. निवेश के अवसर बनेंगे. निजी खर्च पर अंकुश कठिन होगा. वैदेशिक विषयों में अनुकूलता का स्तर बढ़ेगा. न्यायिक मामलों में गति आएगी. रिश्तेदारों का साथ सहयोग रहेगा. करीबियों का भरोसा जीतें. बड़ी सोच से काम लें. रुटीन रखें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचेंगे. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. अपनों के लिए क्षमता से सधिक करने का भाव रखेंगे. लेनदेन में सजग रहें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सहजता रहेगी. आवश्यक मामलों में गति लाएंगे. कामकाजी समकक्षों से भेंट होगी. करियर कारोबार में सामंजस्यता से आगे बढ़ें. सामान्य परिणाम बनेंगे. विभिन्न कार्यों को वक्त पर पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- बजट पर ध्यान देंगे. बड़े लक्ष्य साधने की सोच रहेगी. लेनदेन में स्पष्ट रहें. लीगल मामलों में सजगता बढ़ाएं. धैर्य और निरंतरता बनाए रखें. महत्वपूर्ण योजनाएं समर्थन पाएंगी. लेनदेन में उतावली न दिखाएं.

प्रेम मैत्री- अपनों के लिए त्याग का भाव बना रहेगा. संबंधों को संवारेंगे. हर्ष आनंद रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों को आदर देंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा. विनम्रता व विवेकपूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद बेहतर बना रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आत्मविश्वास बना रहेगा. लापरवाह न रहें. सुविधाओं पर ध्यान दें. बहकावे से बचें.

शुभ अंक : 2 3 6

शुभ रंग : ओपल कलर

आज का उपाय : स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. सतर्कता रखें.

