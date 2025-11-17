आज 17 नवंबर 2025 तुला राशिफल: बजट पर अंकुश रखें, ठगे जाने की आंशका है

तुला- आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखें. निवेश व खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. विदेश के मामलों को आगे बढ़ाएंगे. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. अपनों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रहेगा. सहजता सक्रियता बनाए रखें. बड़े लक्ष्य साधें. साख सम्मान में वृद्धि होगी. साहसिक गतिविधियों जुड़ेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. श्रेष्ठजनां से भेंट होगी. अवसर बनेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. प्रभावशाली रहेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. बडी सोच बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी स्थ्ति संतुलित बनाए रखेंगे. सौदेबाजी में सजगता बढ़ाएंगे. बजट पर नियंत्रण रखने की कोशिश होगी. लेनदेन व चर्चा में सजग रहें. कर्मठता से कार्य करें. समकक्षों का सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन फोकस बनाए रखें. बजट पर अंकुश रखें. ठगे जाने की आंशका है. स्मार्ट वर्किंग पर जोर बढ़ाएं. योजनाएं सामान्य रहेंगी. लापरवाही न दिखाएं. वित्तीय मामलों में सजगता से आगे बढ़ें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक स्तर सामान्य रहेगा. रिश्तों में संतुलन रखेंगे. परिवार में सुख रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. प्रेम प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. विनम्रता विवेक बनाए रखेंगे. सभी का साथ बनाए रखने में सफल होंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों को आदर देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यक्षमता बढ़ाए रखें.बहकावे से बचें. त्याग बलिदान की भावना बढ़ेगी. फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आत्मविश्वास बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 और 8

शुभ रंग : पर्ल व्हाइट

आज का उपाय : ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. शिवशंकर की पूजा वंदना करें. सतर्क रहें.

