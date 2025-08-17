आज 17 अगस्त 2025 तुला राशिफल: शुभ सूचनाएं मिलेंगी, मित्रों के साथ समय बिताएंगे

तुला - विविध मामलों में सावधानी बनाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. करियर विस्तार के मामले सामान्य रहेंगे. बजट पर नियंत्रण कठिन रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें. अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियम मानें. साथी सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्क रहें. विदेशी मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. निवेश के विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा. न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. खानपान बेहतर बनाए रखेंगे. तार्किक बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक पक्ष में दबाव का अनुभव कर सकते हैं. व्यक्तिगत खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. कामकाजी प्रयास मिलेजुले रहेगे. सजगता दिखाएंगे. करियर पूर्ववत् बना रहेगा. लाभ एवं लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएंगे.

धन संपत्ति- उद्योग व्यवसाय में पहल से बचेंगे. लेनदेन में धैर्य दिखाएंगे. न्यायिक कार्यों को साधने की कोशिश होगी. प्रबंधनं पर ध्यान देंगे. अधिकांश मामलों में मिश्रित परिणाम बनेंगे. संपर्क संवाद में सहजता रखेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में सामंजस्य बनाए रहेंगे. रिश्तों में उतावली न दिखाएं. व्यवस्थागत प्रभाव बनाए रहेंगे. रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में उत्साह रखेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. अपनां की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. मित्रों के साथ समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ेंगे. रहन सहन साधारण रहेगा. सेहत सामान्य बनी रहेगी. दिखावा करने से बचें. कार्यगति मध्यम रखेंगे. मनोबल बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 6 7 और 8

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. आलस्य त्यागें.

---- समाप्त ----