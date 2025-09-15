scorecardresearch
 

आज 15 सितंबर 2025 तुला राशिफल: प्रबंधन पर जोर देंगे, नीति नियम रखेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 15 September 2025, Libra Horoscope Today: सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. आध्यात्मिकता बढ़ेगी.

तुला - भाग्य की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. उपलब्ध अवसरों को भुनाने की कोशिश होगी. हितकर वातावरण का लाभ मिलेगा. करीबी साथ निभाएंगे. संपर्क संवाद बढ़़ाएंगे. विविध मामले साधेंगे. विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. योजनागत विषयों पर जोर देंगे. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. आध्यात्मिकता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक प्रगति की राह आसान होगी. वाणिज्यिक लाभ संवार पर रहेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. पेशेवर विस्तार पर ध्यान देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधकीय मामले गति लेंगे. व्यापार व्यवसाय शुभकर रहेंगे.

धन संपत्ति- धन संपत्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी. वित्तीय अवसरों को भुनाएंगे. वाणिज्यिक संवाद में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. नीति नियम रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में उत्साह दिखाएंगे. घर परिवार का वातावरण अनुकूलन रहेगा. प्रिय की खुशी बढ़ाएंगे. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. तेजी से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कामकाज में अनुकूलता बढ़ेगी. सुख संवाद बढ़त पर रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 6

शुभ रंग : ओपल कलर

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. जनहित के कार्य करें.

