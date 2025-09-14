आज 14 सितंबर 2025 तुला राशिफल: स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें, योजनाएं सामान्य बनी रहेंगी

तुला - वित्तीय लाभ के मामले पूर्ववत् रह सकते हैं.घर में सामान्य वातावरण रहेगा.मित्रों व परिजनों साथ पाएंगे.व्यक्तिगत संबंध संवरें.लेनदेन के कार्य मे लापरवाही न दिखाएं.नवीन अनुबंधो में सजग रहें.साझीदारों का सहयोग बना रहेगा.कामकाजी चर्चाओं में सक्रियता से शामिल होंगे.मेहनत पर भरोसा बनाए रखें.आत्मविश्वास बढ़ाएं.कार्य व्यापार में रुटीन रखेंगे.सहकार की भावना बल पाएगी.व्यक्तिगत चर्चा संवाद में पहल बढ़ाएं.विनय विवेक से काम लें.
नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में सामान्य स्थिति रहेंगी.करियर कारोबार में निरंतरता बढ़ाएंगे.अनुशासन से आगे बढ़ने का प्रयास रखेंगे.जिम्मेदारों से भेंट होगी.आकस्मिकता पर अंकुश रखें.
धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में सजगता से आगे बढ़ें.धूर्तजनों से धोखे की आंशका है.स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें.योजनाएं सामान्य बनी रहेंगी.अपनों की बातों में गंभीरता बनाए रखें.भूलचूक से बचें.
प्रेम मैत्री- मित्र संबंधों में विनय विवेक से काम लें.करीबियों से बहस विवाद न बढ़ाएं.आकस्मिक घटनाक्रम की आशंका हैं.भावनात्मक मजबूत बने रहें.रिश्तों को गति मिलेगी.जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे.अपनों का साथ बना रहेगा.समता सामंजस्य बनाए रखें.करीबी प्रसन्न होंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- अनजान से दूरी रखें.चर्चा में स्पष्टता रहें.रहन सहन सामान्य रहेगा.वाणी व्यवहार पर बल देंगे.स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें.
शुभ अंक : 1 5 और 6
शुभ रंग : क्रीम कलर
आज का उपाय : पितरों एवं सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूखे मेवे व मिश्री का प्रसाद बांटें.वचन रखें.