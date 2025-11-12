आज 12 नवंबर 2025 तुला राशिफल: धूर्तां से बचकर रहें, घर में हर्ष आनंद रहेगा

तुला- सत्ता और प्रबंधन की योजनाओं में भागीदारी बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में गति आएगी. वरिष्ठों से सलाह समर्थन बनाए रखेंगे. शासन प्रशासन से लाभ होगा. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले बनेंगे. आर्थिक लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. पद और प्रभाव बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव व समर्थन पाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. आत्मविश्वास उूंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. भावात्मक रूप से मजबूत बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में उछाल आएगा. अन्य के मामलों में हस्तक्षेप से बचेंगे. इच्छित जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सेवाभावी बने रहेंगे. मेहनत लगन से काम पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे.

धन संपत्ति- जिम्मेदारों से सीख सलाह बढ़ाएंगे. अनुभवियों से नजदीकी बनाकर रखेंगे. उद्योग व्यापार में निवेश के प्रयास बढ़ेगे. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. धूर्तां से बचकर रहें. प्रबंधन के आदेश की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम की भावनाएं बल पाएंगी. अपनों के साथ सुख साझा करेंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. आकर्षण बढ़ेगा. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सौदर्य की समझ बढ़ेगी. सामंजस्य बना रहेगा. साथीगण सहयोगी होंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. प्रिय संग समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों में तेजी लाएंगे. विनम्रता से काम लेंगे. अनुबंध आगे बढ़ेंगे. रोग दोष दूर होंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 3 5 और 6

शुभ रंग : एक्वा कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. सहयोग रखें. स्पष्ट रहें. विनम्रता बढ़ाएं.

