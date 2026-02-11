scorecardresearch
 
आज 11 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल: बुधवार के दिन तुला राशि वाले दिखाएंगे आर्थिक सूझबूझ, भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 11 February 2026, Libra Horoscope Today: वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. परंपरागत विषयों में तेजी रखेंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे.

libra horoscope
तुला - रहन-सहन आकर्षक बना रहेगा. अपनों की उमीदों पर खरे उतरेंगे. लाभ प्रतिशत अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. व्यक्तिगत चर्चा संवाद पर जोर रहेगा. सहज संकोच दूर होगा. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से सहकार बढ़ाएंगे. अतिथि का स्वागत सत्कार करेंगे. पारिवारिक संबंधों को ऊर्जा देंगे. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. परंपरागत विषयों में तेजी रखेंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में परंपरागत मामले बेहतर बनेंगे. हितलाभ उछाल पपर बना रहेगा. समता सामंजस्यता बनाए रहेंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी. पेशेवर चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे.

धन संपत्ति- लाभकर परिस्थितियों को भुनाएंगे. वित्तीय परिणाम संवार पाएंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का स्तर ऊंचा रहेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. बचत व बैंकिंग पर जोर होगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में रुचि बढ़ाएंगे. सभी से मधुर व्यवहार रखेंगे. स्वजनों का आगमन होगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. संबंध बल पाएंगे.

स्वारथ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. साजसंवार रखें.

