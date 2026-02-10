scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 10 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल: मंगलवार के दिन तुला राशि वाले आर्थिक प्रयासों में पाएंगे गति, खुशियां बढ़त पर बनी रहेंगी

Aaj ka Tula Rashifal 10 February 2026, Libra Horoscope Today: घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - कुल परिवार में सुख बढ़ेगा. अपनों से सहकार रखेंगे. अतिथियों का आगमन बना रहेगा. परिजनों से सहज संवाद बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. परस्पर सहयोग और समर्थन बना रहेगा. जीवन स्तर बेहतर बनाने की भावना रहेगी. यात्रा संभव है. आनंद के क्षण बने रहेंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा.
 
नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण गतिविधियां गति पाएंगी. तेजी से काम लेंगे. आर्थिक प्रयासों में गति आएगी. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- बचत व संग्रह जोर होगा. विविध कार्यों को प्राथमिकता रखेंगे. परंपराओं को बढ़ावा देंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धनसंरक्षण पर जोर होगा. बचत व बैंकिंग कार्य बनेंगे. जीवन स्तर पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री-  प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में मधुरता रहेगी. प्रभाव बनाए रखेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. अपनों के प्रति आदरभाव बढ़ाएंगे. खुशियां बढ़त पर बनी रहेंगी. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, शुभ रंग होगा क्रीम
तेजी बनाए रखेंगे, स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे
Tula rashi health improvement and asset purchase opportunities
तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
तुला: मित्रों से सहयोग मिलेगा, मन उत्साहित रहेगा
रिश्तों में सुधार आएगा, मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार संवरेगा. उमंग और उत्साह दिखाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. साख सम्मान बढ़ेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक : 4, 6 और 9

शुभ रंग : शहद समान

आज का उपाय : महाबली और ज्ञानियों में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मदद का भाव रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement