आज 9 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल: तेजी बनाए रखेंगे, स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे

तुला - नवीनता के प्रयासों में बेहतर बनेंगे. सृजनात्मक गतिविधियों पर जोर होगा. व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण बना रहेगा. कला कौशल से सबको प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्योंं से जुड़ेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. परिचितों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विनम्र व मधुर व्यवहार रहेगा. यात्रा संभव है. बड़प्पन से काम लेंगे. सीख सलाह बनाए रहेंगे. महत्पूर्ण निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. विविध कार्योंं को गति देंगे. लक्ष्य पर जोर रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - करियर में तेजी बनी रहेगी. कारोबार में प्रभाव बना रहेगा. आधुनिक विषयों में अनुकूलता रहेगी. कलात्मकता पर जोर रखेंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयास गति लेंगे. करियर संवरेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक क्षेत्र में शुभता का संचार रहेगा. लाभ प्रतिशत संवार रहेगा. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. परस्पर सहयोग बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- सभी के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. खुशियों को बांटेंगे. सूचना संप्रेषण में सहज रहेंगे. करीबियों को समय देंगे. सबके हित का भाव रहेगा. आपसी विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद में सहजता सक्रियता बनाए रखेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. सूझबूझ से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अवरोध दूर होंगे.

शुभ अंक : 3 6 और 9

Advertisement

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : शिवशंकर भोलेनाथ का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.

---- समाप्त ----