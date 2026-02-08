scorecardresearch
 
आज 8 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल: रिश्तों में सुधार आएगा, मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा

Aaj ka Tula Rashifal 8 February 2026, Libra Horoscope Today: घर परिवार में अनुकूलन रहेगा. आदर स्नेह के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे.

तुला - अनोखा और प्रभावी करने की कोशिश बनाए रखेंगे. रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. साख सम्मान पर ध्यान देंगे. एक दूसरे से सहकार बढ़ाएंगे. खुशियां को साझा करेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. आधुनिकता में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट मुलाकता होगी. जीवन स्तर संवरेगा. आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे. आदरभाव  भाव बढ़ेगा. मित्र संख्या बढ़ेगी. इच्छित भेंट प्राप्ति संभव है. नीति नियम रखेंगे.

 नौकरी व्यवसाय- कला कौशल से सृजनात्मकता को बढ़ाएंगे. नवकार्यों से जुड़ेंगे. करियर संवार लेगा. साख सम्मान में वृद्धि हो. कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. लंबित मामले आगे बढ़ाएंगे.
धन संपत्ति- वित्तीय हित साधेंगे. संग्रह संरक्षण पर ध्यान देंगे. लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. कार्यविस्तार को बल मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. बचत की कोशिश बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. घर परिवार में अनुकूलन रहेगा. आदर स्नेह के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. जीवन सुखमय रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढा रहेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरण में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. जीवनशैली संवारेंगे. अवरोध दूर होंगे.

शुभ अंक : 2 5 6 और 8

शुभ रंग : शक्कर के समान

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा करें. अर्घ्य दें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः जपें. सहजता बनाए रहें.

