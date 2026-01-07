scorecardresearch
 
आज 7 जनवरी 2026 तुला राशिफल: तुला राशि वालों के आर्थिक मामले रहेंगे पक्ष में, दांपत्य जीवन रहेगा बहुत अच्छा

Aaj ka Tula Rashifal 7 January 2026, Libra Horoscope Today: उधार के लेनदेन से बचेंगे. चहुंओर लाभ की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा.

libra horoscope
तुला - पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. मित्रों के साथ खुशी बांटेंगे. कारोबारी अवसर भुनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. चहुंओर लाभ की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. निसंकोच कदम बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी लक्ष्य पूरे करने में औरों की मदद मिलेगी. उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा.

धन संपत्ति-  आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. धनलाभ और उन्नति से उत्साहित रहेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. बड़े प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. विविध हितों को साधने में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में संवार बनी रहेगी. निजी संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों से परस्पर सहयोग रखेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी.

शुभ अंक : 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : देवताओं में अग्रपूज्य एवं बुद्धि और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान दें. सहज रहें.

---- समाप्त ----
