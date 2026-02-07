scorecardresearch
 
आज 7 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल: शनिवार के दिन तुला राशि वाले करियर कारोबार में लाभ पाएंगे, रक्त संबंधों में मजबूती आएगी

Aaj ka Tula Rashifal 7 February 2026, Libra Horoscope Today: रचनात्मकता व भव्यता बनाए रहेंगे.  सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे.  कार्यशैली आकर्षक रहेगी.  खुशियां साझा करेंगे.  संपर्क का लाभ उठाएंगे.  भेंटवार्ता पर जोर देंगे.  

libra horoscope
तुला - बेहतर प्रयासों से स्थिति को बेहतर बनाए रखने में सफल रहेंगे.  विभिन्न कार्यों में सुख सौख्य बढ़ेगा. पारिवारिक मामले संवरेंगे.  रचनात्मकता व भव्यता बनाए रहेंगे.  सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे.  कार्यशैली आकर्षक रहेगी.  खुशियां साझा करेंगे.  संपर्क का लाभ उठाएंगे.  भेंटवार्ता पर जोर देंगे.  नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे.  पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे.  रक्त संबंधों में मजबूती आएगी.  अपनों में भेंट होगी.  जीवन स्तर संवरेगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- नवीन पर जोर होगा.  नियम पालन बनाए रखेंगे.  साझा कार्य बनेंगे.  साहस और पराक्रम से जगह बनाए रहेंगे.  करियर कारोबार में लाभ एवं प्रभाव बढ़ेगा.  कार्य प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे.  लक्ष्य साधेंगे. 

धन संपत्ति- निवेश का बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा.  आयोजनों से जुड़ेंगे.  सबका सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. आर्थिक एवं सृजनात्मक प्रयास संवारेंगे.  सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.  लोकप्रियता बढ़ेगी.  योजनाएं गति पाएंगी. 

प्रेम मैत्री- स्वजन प्रभावित होंगे.  रिश्तेदारों की सुनेंगे.  करीबी सहयोगी होंगे.  सभी से तालमेल बढ़ेगा.  प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा.  सबका साथ सहयोग पाएंगे.  संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे.  भेंटवार्ता में आगे रहेंगे.  व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा.  प्रेम और स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यशैली प्रभावी बना रखेंगे.  जीवनशैली संवार पर रहेगी.  अवरोध दूर होंगे.  आत्मविश्वास बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान देंगे.  स्मरण में सुधार होगा. 

शुभ अंक : 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : भगवान महावीर हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव से संबंधित वस्तुएं तेल तिलहन दान व प्रयोग करें.  सहज रहें. 

