आज 6 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल: समर्थन रहेगा, कार्योंं को स्पष्टता लाएंगे

तुला - जरूरी कार्योंं को समय से पूरा करें. देरी से लंबित रह जाने की आशंका है. चतुराई एवं सूझबूझ से आवश्यक कदम उठाएं. भूलचूक व लापरवाही में दबाव बढ़ सकता है. करियर कारोबार में सामान्य स्थिति रहेगी. विदेशी मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में धैर्य रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्योंं को स्पष्टता लाएंगे. लुभावने प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं. कामकाज पर फोकस रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयास बढ़ाएंगे. विविध मामलों में सहज रहें. करियर व्यापार में सजगता बनाए रखें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. योजना के अनुसार कार्य करेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में धैर्य से काम लें.

धन संपत्ति- निवेश में वृद्धि बनी रहेगी. बजट बढ़ा हुआ रहेगा. लोभ और ठगी से बचें. सुनी बातों अनदेखा करें. अफवाह में न आएं. नीति नियम पर जोर दें. विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं.



प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के विषयों में जल्दबाजी से बचें. भावनात्मक मामलों में धैर्य से काम लें. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. रुटीन अवसर बने रहेंगे. रिश्त साधारण रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- असहज स्थिति से बचें. तैयारी से आगे बढ़ें. लक्ष्य पर ध्यान दें. रुटीन संवारें. प्रबंधन बढ़ाएं. मनोबल बनाए रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : आदिशक्ति देवी मां दुर्गाजी की वंदना व पूजा करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. लेनदेन में सजग रहें. दिखावा न करें.

---- समाप्त ----