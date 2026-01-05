आज 5 जनवरी 2026 तुला राशिफल: जिम्मेदारी से बात रखेंगे, रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा

तुला - शासन सत्ता से संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में लाभ एवं प्रभाव दोनों बढ़ेंगे. सहकारिता बनाए रखेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ाएंगे. प्रतिभा के बल पर करियर को बेहतर दिशा देंगे. विविध कार्योंं में संतुलन बढ़ेगा. सकारात्मक एवं सहयोगी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. बड़ों का समर्थन रहेगा. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्योंं को बढ़ावा देंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्योंं को समर्थन मिलेगा. कारोबार में तेजी रहेगीं.

नौकरी व्यवसाय - सधा हुआ जोखिम उठाएंगे. कामकाजी प्रदर्शन संवार पर रहेगा. लेनदेन में सहजता बनाए रहेंगे. पेशेवरजन सामंजस्यता रखेंगे. करियर कारोबार में प्रभावशाली बने रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ अपेक्षित बना रहेगा. उन्नति और विकास की राह पर निसंकोच बढ़ेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. विभिन्न विषयों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. पारिवारिक संबंधों से सुख सौख्य बनाए रहेंगें. मित्र संबंधों में मजबूती आएगी. मन के रिश्तों में सहयोग रखेंगे. परिवार में विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि आ सकते हैं. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 6

शुभ रंग : दूधिया

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

